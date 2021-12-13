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Российские гандболистки уступили француженкам и в четвертьфинале ЧМ сыграют с Норвегией

Российские гандболистки уступили француженкам и в четвертьфинале ЧМ сыграют с Норвегией

Сборная России со счетом 28:33 уступила Франции в заключительном матче основного раунда чемпионата мира по гандболу, который проходит в Испании.

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