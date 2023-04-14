Daily Express: три крупные страны могут покинуть Евросоюз в 2023 году

Политика Европейского союза приведет к тому, что многие страны последуют примеру Великобритании. Покинуть объединение уже долгое время хотят три крупные страны, пишет «ИноСМИ».
Популярные статьи
- Петиция об отставке Беглова за сутки набрала более 500 тысяч голосов петербуржцев
- «Бежали из России и выволокли отсюда целые состояния»: Пригожин об уехавших за границу чиновниках
- «Это то "глубинное государство", о котором я рассказывал»: Пригожин высказался о вывешенном в центре Петербурга флаге Украины
Свежие комментарии