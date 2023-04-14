Политический эксперт рунета

1 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    Только так и не как более...пусть разевает пасть в другом государстве.Концерты шоумена ...
  • олег олейник
    В своё время ЗАЭС строилась в СССР по своим технологиям и под свою энерго базу и под свои атомные стержни !Росатом получил у...
  • лина любимцева
    Храни Господь наших ребят!!!!«РВ»: ВСУ перешли...

Daily Express: три крупные страны могут покинуть Евросоюз в 2023 году

Daily Express: три крупные страны могут покинуть Евросоюз в 2023 году

Политика Европейского союза приведет к тому, что многие страны последуют примеру Великобритании. Покинуть объединение уже долгое время хотят три крупные страны, пишет «ИноСМИ».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх