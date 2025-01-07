ВТ Владимир Тимошков Чёрных надо крепко держать за яйца. Кроме силы эти мюсли ничего не понимают.

ЗЖ Зоя Жук Повезло азербайджанцам с президентом - Алиев отстаивает интересы своего народа. Своего, а не российского. У нас есть свой. Дело каждого президента заботиться о СВОЕЙ стране.