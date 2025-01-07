Из книги Е.В. Семёновой. НА ЭТНИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ… (Геноцид русских в бывших республиках СССР). Азербайджан.
Русское чудо Ильхама Алиева: как великий и могучий работает на азербайджанцев
Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Чёрных надо крепко держать за яйца. Кроме силы эти мюсли ничего не понимают.
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3 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Повезло азербайджанцам с президентом - Алиев отстаивает интересы своего народа. Своего, а не российского. У нас есть свой. Дело каждого президента заботиться о СВОЕЙ стране.
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1 час.
Светлана Арт
Да все азеры в России ща) обосрались после выступления Алиева, ждут что дальше будет)
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1 час.
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