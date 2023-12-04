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Тренер "Спартака" Слишкович о поражении от "Ахмата": счет, думаю, что заслужен

Тренер "Спартака" Слишкович о поражении от "Ахмата": счет, думаю, что заслужен

Тренер московского "Спартака" Владимир Слишкович поздравил грозненский "Ахмат" с победой в 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и объяснил, почему красно-белые не смогли одержать победу в этом поединке.

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