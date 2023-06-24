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Будущих мам Уссурийска научили правильно пользоваться детскими автомобильными креслами

Будущих мам Уссурийска научили правильно пользоваться детскими автомобильными креслами

Инспектор по пропаганде ГИБДД Уссурийска Екатерина Мурашко посетила городской роддом, чтобы рассказать будущим мамам о том, почему необходимо пользоваться детскими удерживающими устройствами в автомобиле, и как это делать правильно, сообщает корр.

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