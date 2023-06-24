Будущих мам Уссурийска научили правильно пользоваться детскими автомобильными креслами

Инспектор по пропаганде ГИБДД Уссурийска Екатерина Мурашко посетила городской роддом, чтобы рассказать будущим мамам о том, почему необходимо пользоваться детскими удерживающими устройствами в автомобиле, и как это делать правильно, сообщает корр.