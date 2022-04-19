«Интер» впервые с 2011 года сыграет в финале Кубка Италии

«Интер» выступит в финале Кубка Италии впервые с 2011 года. Команда тренера Симоне Индзаги одержала победу над «Миланом» (3:0, 0:0) в полуфинале турнира.
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