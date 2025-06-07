Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины в пожаре на Лежена

Следователи следственного отдела по Дзержинскому району города Новосибирска СУ СК РФ по Новосибирской области проводят доследственную проверку по факту пожара, произошедшего ночью 7 июня 2025 года в девятиэтажном доме на улице Адриана Лежена.
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