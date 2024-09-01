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Почему «великая ракетная держава» Украина практически не имеет собственных ракет

Почему «великая ракетная держава» Украина практически не имеет собственных ракет

Украина уже не в первый раз заявляет о разработке собственной баллистической ракеты. Так, на брифинге 27 августа украинский президент без полномочий Владимир Зеленский поведал о завершившихся экспериментах по запуску первой «жовто-блакитной» ракеты такого класса.

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