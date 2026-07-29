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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евролига определилась с расписанием сезона-2026/27, турнир стартует 6 матчами 24 сентября

Евролига выложила расписание сезона-2026/27. Турнир пройдет в прежнем формате: 20 команд, 38 туров «регулярки», плей-ин, серии 1/4 финала до трех побед и «Финал четырех».

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