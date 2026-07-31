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Суд в Москве заочно арестовал дочь Бориса Немцова Жанну

Суд в Москве заочно арестовал дочь Бориса Немцова Жанну

Она проходит по делу об участии в нежелательной организацииМосковский суд заочно арестовал на два месяца Жанну Немцову — дочь политика Бориса Немцова.

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