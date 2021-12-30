Проблема кефира: Сенатор "настороженно" отнесся к полному запрету алкоголя за рулем

Постоянное ужесточение наказаний за вождение в пьяном виде не будет работает. Об этом изданию "Парламентская газета" заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Постоянное ужесточение наказаний за вождение в пьяном виде не будет работает. Об этом изданию "Парламентская газета" заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Свежие комментарии