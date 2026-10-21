Теперь липчан лечат от аритмий прямо в регионе, раньше приходилось ехать в федеральные клиники. Юбилейную операцию провели 68-летней женщине с аномальным расположением сосудов.
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