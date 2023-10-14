Семак рассказал о готовности «Зенита» к товарищеской игре против «Кайрата»

Матч состоится сегодня, 14 октября, в 14:00 (мск).Матч состоится сегодня, 14 октября, в 14:00 (мск).Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности санкт-петербургского клуба к товарищеской игре с казахстанским «Кайратом».
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