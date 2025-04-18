Захарова отреагировала на санкции Зеленского против Куклачева: «К кошкам претензий нет?»

МОСКВА, 18 апреля, ФедералПресс. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новые санкции, введенные главой киевского режима Владимиром Зеленским против ряда российских деятелей культуры, включая известного дрессировщика кошек Юрия Куклачева.
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