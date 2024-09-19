СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ VOLVO XC90 LAGOM EDITION!

Автоцентр Вольво представляет специальную версию кроссовера XC90 Lagom Edition! Этот идеальный 7-ми местный автомобиль предлагает всё, что вам нужно: встроенные системы Google для более удобного движения, натуральная кожа для комфорта, система Harman Kardon для непревзойденного звучания, система слижения BLIS для еще большей безопасности.