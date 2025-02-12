Маск: США «обанкротятся» без сокращений бюджета

Маск упомянул дефицит бюджета страны, который превысил 1,8 триллиона долларов в прошлом финансовом году Миллиардер Илон Маск, которого президент Дональд Трамп назначил руководить усилиями своей администрации по сокращению расходов, заявил во вторник, что США «обанкротятся» без сокращений бюджета.
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