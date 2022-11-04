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Южная Корея подняла в воздух истребители из-за активности КНДР

Южная Корея подняла в воздух истребители из-за активности КНДР

Сеул поднял в воздух около 80 истребителей-невидимок.фото: mnd.go.kr--> Южная Корея подняла в воздух 80 истребителей в ответ на активность северного соседа КНДР: Сеул выявил «приведение в движение» более 180 северокорейских военных самолетов.

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