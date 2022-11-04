Южная Корея подняла в воздух истребители из-за активности КНДР

Сеул поднял в воздух около 80 истребителей-невидимок.фото: mnd.go.kr--> Южная Корея подняла в воздух 80 истребителей в ответ на активность северного соседа КНДР: Сеул выявил «приведение в движение» более 180 северокорейских военных самолетов.