Ученые расшифровали феномен любовной «химии»

Канадские психологи попытались понять, из чего складывается знаменитая «химия» между влюбленными. В новом исследовании, опубликованном в Archives of Sexual Behavior, ученые из Йоркского университета проанализировали ответы 200 человек и выделили девять основных компонентов романтического влечения.
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