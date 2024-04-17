В России представили спецверсии малотоннажников Foton

Благодаря многолетнему опыту сотрудничества с локальными кузовостроителями АО «МБ РУС» предлагает клиентам в различных сегментах бизнеса как комплексные решения, так и индивидуальные исполнения автомобилей, ориентированные под конкретные бизнес задачи.
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