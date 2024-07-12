В Крыму пройдет VIII Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес». В этом году для обеспечения безопасности севастопольцев и гостей города смотр пройдет на другой площадке — во Дворце культуры рыбаков.
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