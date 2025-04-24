Китай требует, чтобы США отменили все односторонние тарифы

Представитель министерства коммерции КНР опроверг сообщения о прогрессе в торговых переговорах США и Китая, сообщает агентство Bloomberg Соединенные Штаты должны отменить свои огромные тарифы, если они действительно хотят решить проблему, заявил представитель министерства коммерции КНР, которого цитирует Bloomberg.