Китай требует, чтобы США отменили все односторонние тарифы

Представитель министерства коммерции КНР опроверг сообщения о прогрессе в торговых переговорах США и Китая, сообщает агентство Bloomberg Соединенные Штаты должны отменить свои огромные тарифы, если они действительно хотят решить проблему, заявил представитель министерства коммерции КНР, которого цитирует Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии