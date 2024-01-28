Bild: План обороны Германии предписывает немцам создавать убежища

По данным издания Bild, руководство ФРГ занимается разработкой оборонного плана, в соответствии с которым жителям страны предстоит самостоятельно возводить убежища в гаражах и подвалах при начале военных действий.
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