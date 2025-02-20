В Магадане старший лейтенант полиции Сергей Карабаджак – участник афганской войны, встретился со школьниками

В преддверии 23 февраля в рамках акции «Полицейские Колымы на защите Отечества» заместитель начальника ИВС Отделения МВД России «Хасынское» Сергей Карабаджак – участник афганской войны, встретился со школьниками и юнармейцами в областной детской библиотеке.
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