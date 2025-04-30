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ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника

ПВО ночью уничтожила 34 украинских беспилотника

За минувшую ночь системами ПВО над территорией России сбито 34 украинских беспилотника: пятнадцать.За минувшую ночь системами ПВО над территорией России сбито 34 украинских беспилотника: пятнадцать — над Курской областью; восемь — над Брянской; семь — над Орловской; три — над Владимирской; один — над Белгородской, сообщило Минобороны.

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