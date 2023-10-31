Собянин: Москва представит интерактивное пространство на выставке-форуме "Россия"

Москва в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ представит интерактивное пространство, где можно будет увидеть, как с каждым годом меняется столица, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии