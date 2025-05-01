Путин высоко оценил содействие ОАЭ в обмене пленными между РФ и Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Аль Нахайяном высоко оценил содействие Абу-Даби в обмене пленными между РФ и Украиной.
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