Путин высоко оценил содействие ОАЭ в обмене пленными между РФ и Украиной

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Аль Нахайяном высоко оценил содействие Абу-Даби в обмене пленными между РФ и Украиной.