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Большая вода паводка-2024 выявила множество проблем в России

Большая вода паводка-2024 выявила множество проблем в России

 Вода — это серьёзная и опасная стихия, только не всегда причиной её разгула являются природные факторы.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
У России нет проблем есть проблемы в головах тех кого поставили руководить территориями. Когда строили Ириклинскую ГРЭС было ТЗ по регулировке паводков плотиной, которая сбрасывает воду почто до нуля гася вал паводка своим вожохранилищем. Этого не произошло по вине чиновников, которые пустили всё на самотек. РВСН.
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