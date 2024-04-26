Большая вода паводка-2024 выявила множество проблем в России

СХ

Сергей Храмов

У России нет проблем есть проблемы в головах тех кого поставили руководить территориями. Когда строили Ириклинскую ГРЭС было ТЗ по регулировке паводков плотиной, которая сбрасывает воду почто до нуля гася вал паводка своим вожохранилищем. Этого не произошло по вине чиновников, которые пустили всё на самотек. РВСН.