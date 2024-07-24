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Шарлот* пробудет в самарском СИЗО ещё два месяца

Шарлот* пробудет в самарском СИЗО ещё два месяца

Суд продлил арест.Кировский районный суд Самары оставил Шарлота* в изоляторе ещё на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 23 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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