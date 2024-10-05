Следствие по делу кондитерской фабрики Порошенко в России продлили

Следствие по делу кондитерской фабрики «Рошен» бывшего президента Украины Петра Порошенко в Липецкой области продлили до 13 декабря, следует из судебного документа, размещенного на сайте судов общей юрисдикции Москвы.
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