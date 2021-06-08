В Амурской области участковый уполномоченный полиции в свободное от службы время задержал подозреваемого в грабеже

В Амурской области участковый уполномоченный полиции в свободное от службы время задержал подозреваемого в грабеже

Благодаря профессионализму участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Сковородинскому району Амурской области в дежурные сутки задержан подозреваемый в грабеже.

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