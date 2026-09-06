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ТАСС

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Депутат Буцкая назвала необоснованной критику использования шлеек для ребенка

Депутат Буцкая назвала необоснованной критику использования шлеек для ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Критика в адрес детских шлеек для прогулок не имеет под собой оснований, в некоторых ситуациях такие приспособления могут спасти ребенку жизнь, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью ТАСС на полях ВЭФ.

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