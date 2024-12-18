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Закон и Порядок

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Ответ Рууду из 2011-го года: "Русские на Украине: мы уже другие"

Ответ Рууду из 2011-го года: "Русские на Украине: мы уже другие"

Рууд в своей крайней статье в очередной раз набросил о вине России в происходящих на Украине событиях, якобы не вмешалась вовремя, не боролась за Новороссию в 2014-м, пока ее громадянам еще не промыли мозги русофобией, и так далее.

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