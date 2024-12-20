ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Многовековой обман со святыми мощами. Или как священники всего мира зарабатывают на расчленёнке

Многовековой обман со святыми мощами. Или как священники всего мира зарабатывают на расчленёнке

Я человек верующий. Верующий в Бога и верящий Богу. Но вот отношение к церковной братии, приватизировавшей веру для своего собственного обогащения, у меня сложное.

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Комментарии
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антонина
Моя бабушка,царствие ей небесное,говорила:&quot;БОГ не в церкви,а в душе&quot;
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20 час.
Майя Majesty
А чё так всех на темы критики религий пробивает?! У кого так свербит-то? Кто-то приказ сверху спустил, чтобы на сайте дойти до оскорбления верующих в РФ? Ведь пишет, этот якобы, верующий далеко не о постулатах РПЦ,  а ставит фото Дмитрия Смирнова православного церковника, которого  уже нет в живых и очень даже много сделавшего для общества в РФ. Провокация...
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18 час.
Майя Majesty
&quot;И сначало было Слово. И слово это было Бог&quot;. Полностью первый стих Евангелия от Иоанна звучит так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В оригинальном тексте на древнегреческом языке на месте «Слова» стоит «ὁ Λόγος (Логос)». Еще оно переводится как «ум», «основа», «утверждение», «разумение», «значение», «доказательство», «пропорция» — всего около ста значений (по смыслу на многих языках). Эту цитату и где-то прочитала ваша бабушка . НО -прочитала же !
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14 час.

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