Многовековой обман со святыми мощами. Или как священники всего мира зарабатывают на расчленёнке

антонина Моя бабушка,царствие ей небесное,говорила:"БОГ не в церкви,а в душе"

Майя Majesty А чё так всех на темы критики религий пробивает?! У кого так свербит-то? Кто-то приказ сверху спустил, чтобы на сайте дойти до оскорбления верующих в РФ? Ведь пишет, этот якобы, верующий далеко не о постулатах РПЦ, а ставит фото Дмитрия Смирнова православного церковника, которого уже нет в живых и очень даже много сделавшего для общества в РФ. Провокация...