Президент расширил программу по привлечению ученых в вузы

Мегагранты — программа по привлечению зарубежных ученых в Россию для работы в российских вузах. Она стартовала еще в 2010 году, о ее расширении президент сообщил в ходе заседания Совета по науке и образованию в Дубне в июне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии