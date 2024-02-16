Nexo сотрудничает с Sift для улучшения защиты от мошенничества с цифровыми активами

Криптокомпания Nexo по криптокредитованию с кредитной картой для криптовалют, объявила о заключении партнерского соглашения с компанией Sift с целью улучшения своих механизмов противодействия мошенничеству.
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