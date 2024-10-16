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Понимают только силу. Ключевые слова Путина привели в чувства Лондон и Вашингтон

Понимают только силу. Ключевые слова Путина привели в чувства Лондон и Вашингтон

48,1K прочтений 2 дня назад Президент России Владимир Путин в свойственной ему манере смог одной фразой не просто вернуть Пентагон в реальность, но и заставить бояться провокаций против России.

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Комментарии
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Eduard
Путин это мог бы сказать в 2022 или ещё раньше 2014 году!
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16 час.

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