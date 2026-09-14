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Учитель Снегуров: на мини-каникулах стоит уделить время запущенным темам

Учитель Снегуров: на мини-каникулах стоит уделить время запущенным темам

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров посоветовал школьникам использовать часть свободного времени в дни без уроков для повторения сложных или запущенных тем.

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