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Историк Поликарпов предрек Джонсону отставку в случае казни британских наемников в ДНР

Историк Поликарпов предрек Джонсону отставку в случае казни британских наемников в ДНР

Историк, участник Боснийской войны, автор книг о русских добровольцах в Югославии и Донбассе Михаил Поликарпов прокомментировал планы Великобритании подать жалобу по делу о находящихся в Донецкой народной республике пленных британских наемниках.

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