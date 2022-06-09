Историк Поликарпов предрек Джонсону отставку в случае казни британских наемников в ДНР

Историк, участник Боснийской войны, автор книг о русских добровольцах в Югославии и Донбассе Михаил Поликарпов прокомментировал планы Великобритании подать жалобу по делу о находящихся в Донецкой народной республике пленных британских наемниках.
Историк, участник Боснийской войны, автор книг о русских добровольцах в Югославии и Донбассе Михаил Поликарпов прокомментировал планы Великобритании подать жалобу по делу о находящихся в Донецкой народной республике пленных британских наемниках.
Свежие комментарии