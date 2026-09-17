Рождество Богородицы 21 сентября 2026, о чём молятся и что просят

На Рождество Богородицы 21 сентября верующие молятся о здоровье близких, семейном благополучии, помощи детям, материнстве и преодолении жизненных трудностей.
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