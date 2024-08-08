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Мэр Старков рассказал, что в приморском Дальнереченске едва не прорвало дамбу

Мэр Старков рассказал, что в приморском Дальнереченске едва не прорвало дамбу

В городе Дальнереченске Приморского края, где 6 августа ночью произошел прорыв дамбы в районе микрорайона Мясокомбинат, поздно вечером 7 августа удалось предотвратить разрушение еще одной дамбы в другом районе.

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