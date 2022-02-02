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Награда находит героя: китайский совет дня на среду, 2 февраля

Награда находит героя: китайский совет дня на среду, 2 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 2 февраля? Среда — идеальный день для получения орденов и медалей.

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