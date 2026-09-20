Россия получила шанс превратить урожай в топливо

В России вновь заговорили о том, что ещё недавно казалось почти фантастикой: часть зерна может стать не экспортным товаром, а сырьём для производства автомобильного топлива.
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