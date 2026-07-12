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Аканджи об 1:3 с Аргентиной: «Обычно я не жалуюсь на судью, но сегодня все складывалось в их пользу. Их не наказывали за симуляции, они не получали желтые в первые 90 минут»

Защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи высказался о поражении от Аргентины. Швейцарцы уступили аргентинцам (1:3) после дополнительного времени в матче 1/4 финала ЧМ-2026 .

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