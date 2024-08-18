В МАГАТЭ развенчали фейки о причастности России к пожарам на ЗАЭС

Постоянный представитель России при международных организациях в Венеции Михаил Ульянов в своем Telegram-канале сообщил, что эксперты МАГАТЭ, прибывшие на Запорожскую АЭС, опровергли заявления о причастности российской стороны к пожару на городской станции.
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