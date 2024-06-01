Японский парк аттракционов заморозил 5000 рыб в свой каток

Рыбы, вмерзшие в каток. Японский парк аттракционов заморозил 5 000 рыб в лед на катке, разместив на своей странице в Facebook рекламу, позиционируя это развлечение как "первое в мире" и привлекая людей слоганом "Я тону и задыхаюсь.