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Японский парк аттракционов заморозил 5000 рыб в свой каток

Японский парк аттракционов заморозил 5000 рыб в свой каток

Рыбы, вмерзшие в каток.  Японский парк аттракционов заморозил 5 000 рыб в лед на катке, разместив на своей странице в Facebook рекламу, позиционируя это развлечение как "первое в мире" и привлекая людей слоганом "Я тону и задыхаюсь.

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