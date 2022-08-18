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Бородай рассказал, как РФ удается наступать на ВСУ без численного перевеса

Бородай рассказал, как РФ удается наступать на ВСУ без численного перевеса

Вооруженным силам России удается наступать на ВСУ в условиях отсутствия численного превосходства из-за высокого боевого духа, более качественного командования на тактическом и стратегическом уровнях, а также перевеса в бронетехнике и авиации.

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