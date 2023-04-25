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Южноуральским школьникам рассказали о «карьерном треке»

Южноуральским школьникам рассказали о «карьерном треке»

В рамках урока «Разговоры о важном» с ребятами обсудили профориентацию. О будущем поговорили с учениками школ в Челябинской области накануне Дня труда.

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