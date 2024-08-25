Алсу подала новый иск на Абрамова. Чего она хочет на самом деле?

Адвокат Абрамова подтвердил новый иск певицы Алсу о разделе имущества к бывшему мужу Изначально Ян Абрамов предлагал супруге сумму в размере 2,5 миллиарда рублей в качестве компенсации, но она это предложение отклонила.
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