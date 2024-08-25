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Алсу подала новый иск на Абрамова. Чего она хочет на самом деле?

Алсу подала новый иск на Абрамова. Чего она хочет на самом деле?

Адвокат Абрамова подтвердил новый иск певицы Алсу о разделе имущества к бывшему мужу Изначально Ян Абрамов предлагал супруге сумму в размере 2,5 миллиарда рублей в качестве компенсации, но она это предложение отклонила.

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