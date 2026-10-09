Как собрать надёжную силовую часть дрона и забыть о «плавающих» сбоях

Когда беспилотник начинает вести себя непредсказуемо — контроллер внезапно перезагружается, картинка с камеры покрывается рябью, спутники теряются, а горизонт уплывает, — первым делом хочется грешить на прошивку или радиоканал.
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