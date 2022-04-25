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Борис РАПОПОРТ: Когда питерцы ускоряли игру, «быки» не знали, что им делать. Так что все закономерно

Борис РАПОПОРТ: Когда питерцы ускоряли игру, «быки» не знали, что им делать. Так что все закономерно

Итоги матча в Краснодаре мы подвели с бывшим наставником и спортивным директором «Зенита». -Нынешний состав «Краснодара»- это, конечно, не соперник «Зениту».

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